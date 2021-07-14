餘震搖不停！氣象局表示，今天上午11時36分花蓮縣吉安鄉發生規模4.5地震，深度9公里，最大震度花蓮4級、南投、宜蘭2級、台中、雲林1級。總計從上午6時52分以來，有編號及小區域地震已經累計29個，由於花蓮地震發生非常密集，氣象局地震中心陳國昌主任表示這情況很異常。

陳國昌表示，今天發生的一系列地震都是7日、8日5.4雙主震的餘震群震，並指出這一群餘震發生的非常密集，很異常，又多又分批，比較罕見。光是從今天上午6時52分的5.2地震開始，連續十幾個地震非常密集，還有同時間發生兩次，直到七點半才緩和，之後餘震10至30分鐘一次，也因為地震太密集，處理要花些時間，導致早上6、7點氣象局地震訊息發布較慢。

陳國昌表示，以統計數據來看，每年5以上的地震有23至25個，但今年上半年就已經接近長期平均值，有8成以上都發生在花蓮地區，確實花蓮地震比較頻繁，並指出未來一周以上還有餘震發生，不排除還會到達規模5.0，超過5.5機率低，大多3至4。