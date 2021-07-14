想買全新機車嗎？Gogoro 今 (14) 日宣布 Gogoro VIVA 家族添新血，推出全新車款 Gogoro VIVA XL。從 2019 年底推出 Gogoro VIVA、2021 年第一季推出 Gogoro VIVA MIX後，到最新上市Gogoro VIVA XL ，讓Gogoro VIVA 品牌的產品線更加完整，能滿足家庭全員不同需求，讓每位民眾都能找到符合生活型態的電動機車。

新冠肺炎疫情依然嚴峻，預期在微解封之後，民眾將有更多移動需求。Gogoro 產品長彭明義表示：「為更廣泛地滿足消費者不同的用車情境，持續推出更多元的產品，一直是 Gogoro 努力的目標。特量級的 Gogoro VIVA XL 是ㄧ台專為家庭族群，量身打造的智慧電動機車，不僅乘坐更為舒適，置物空間也更加充足，滿足長程短途、載人載物的多樣場景。Gogoro VIVA XL 完整承襲了 Gogoro VIVA 系列產品的設計語言、成功因素與品牌精神，結合了容易上手且能輕鬆擁有的 DNA，勢將成為家庭客群物色機車車款的另一款絕佳選擇。」

Gogoro VIVA XL 車款合照。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

根據 Gogoro 針對家庭族群的消費行為調查發現，家庭消費者中有 81% 需要騎車進行採買、36% 有騎車接送的需求、近 40% 特別在意騎乘時的安全性。換句話說，家庭成員需要一部能滿足各自騎乘目的的「家庭用車」。Gogoro VIVA XL保留 Gogoro VIVA MIX 的規格，並提供更舒適的騎乘動態、超大置物空間、多元安全配備和親民價格，可望吸引更多家庭客層加入智慧電動機車的行列。

Gogoro VIVA 家族中的 Gogoro VIVA MIX 在今年二月下旬上市後，連續兩個月登上台灣機車市場單一車款銷售冠軍，第二季掛牌數量突破 1 萬輛大關。在 Gogoro VIVA XL 加入 Gogoro VIVA 家族後，全產品線將在接下來的暑期銷售旺季，明顯地帶動電動機車整體的業績成長。

Gogoro VIVA XL 搭配 12 吋輕量化鋁合金輪圈， 75 公分座高何種身型都能駕馭；擁有 26.5 公升超大車廂置物空間，能置放兩頂 ¾ 罩標準安全帽3，26 公分長的腳踏空間，提升坐姿舒適度和收納靈活性；此外，超長的 81 公分舒適坐墊也是亮點，無論個人騎乘或雙載，皆具有更好的乘坐體驗。而 Gogoro 省力駐車架透過結構與重量配置，可減少 25% 的力氣，讓女性架車更輕鬆；只要輕觸「倒車輔助鍵」，即使在擁擠的車位中也能輕鬆後退移動，帶來更舒適的騎乘體驗。

延續家族膠囊設計，Gogoro VIVA XL 配備超亮全時頭燈，由德國照明大廠歐司朗 OSRAM 生產的高亮度 LED，保障車主的視野與行車安全。車尾的 LED 尾燈，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕，無論白天或黑夜，騎乘資訊清晰可見。

Gogoro VIVA XL 搭載前後雙碟煞車，搭配 SBS (Synchronized Braking System) 同步煞車系統，可有效縮短煞車距離並穩定車身，增進車輛騎行的安全性。前懸吊為潛望鏡式前叉，配合雙槍式避震後懸吊，騎乘操控更加穩定與舒適；Gogoro VIVA XL 車款配有防滑橡膠材質的置杯架空間，不必擔心飲料傾倒；內建 USB 充電插孔，騎乘中也能為手機充電。

Gogoro VIVA XL 的動力是使用新款 6.4kW G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，同步導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓運轉音頻避開人耳敏感區間，騎乘感受更為順暢與安靜；此外，Gogoro VIVA XL BELT 採用皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶，不僅更耐用，保養也更輕鬆。透過直覺的電門控制，可輸出 6.4 kW 150 Nm / 0 - 2500 rpm 最大扭力，低能耗高效率反映出高續航力，可滿足日常生活使用。

Gogoro VIVA XL 電動機車搭載 iQ System 6.5 版智慧系統，除了原先可用手機操控的設定外，還可透過 iPhone 的 Siri 進行語音控制，輕鬆幫車主找尋車輛、查詢最近換電站點、甚至上鎖、解鎖車輛。持續不斷延伸拓展的 iQ System，Gogoro 會透過手機、電池交換與例行保養，讓愛車的系統與功能常保持在最為更新的狀態，車輛越騎越聰明、越騎越安全。Gogoro 全系列車款標配雨天智慧模式，即時偵測當地天氣狀態，機動調控動力輸出模式，為家人提供全天候的主動安全守護。

Gogoro VIVA XL 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，具有耐刮的材質特性，並透過獨家的調色技術，推出 Gogoro VIVA XL BASIC、Gogoro VIVA XL KEYLESS 及 Gogoro VIVA XL BELT 三款車型，Gogoro VIVA XL BELT 有「北歐藍、摩登紅、復古綠、哥德灰」四種時尚色彩搭配；Gogoro VIVA XL KEYLESS 提供哥德灰、極簡白雙色，Gogoro VIVA XL BASIC 則是極簡白配色，多種風格任你選擇。Gogoro VIVA MIX 與 XL 車款都可透過 POP 個性化配件系統，打造屬於自己獨一無二的專屬座駕。

持續推出多元產品的同時，Gogoro 也積極提升維修能量，提供消費者更安心的後勤服務。今年四月份推出「六都 3 日內服務預約保證」活動，總計五月和六月共有近 7 萬名位於六都的 Gogoro 車主，採取線上的方式預約維修保養，超過 99.8% 的車主都可以順利選擇 3 日之內的時段預約，僅有 125 位車主 (佔比不到 0.2%)，必須預約三天後的時段，並獲得活動中提供的 200 元原廠配件折扣金。除了線上預約，其餘近四成的 Gogoro 車主，並沒有事先預約，而是直接返回服務中心，獲得即時的維修保養服務。

Gogoro Network 在台灣已佈建置超過 2134 座電池交換站，平均電池交換站之間的距離已縮短不到 700 公尺，台北市、新北市、台中市、高雄市內的電池交換站數量，都超過當地加油站的總數，目前累計電池總交換次數近 2 億次，累積騎行里程更超過 36 億公里。

Gogoro VIVA XL 智慧電動機車價格親民，Gogoro VIVA XL BASIC 定價為 $69980，以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA XL BASIC，扣除政府補助後購車總金額最低只要 $50980，即可擁有同級中最好的安全配備和優異性能。同系列還有配備升級的 Gogoro VIVA XL KEYLESS ($72980) 與 Gogoro VIVA XL BELT ($77980) 可供消費者選擇。即日起至 8/29 前購車，更可獲得早鳥限量好禮 Gogoro LED 安全帽藍牙耳機。

同時，Gogoro 為降低購車門檻，客戶可選用「0 元入手4防疫購車專案」，享有「前 3 個月無需繳款＋3 年後保證最高 51% 買回5＋超低日付 43 元分期付款」的優惠購車條件，希望幫助消費者在疫情期間，也能輕鬆無負擔地購置 Gogoro 智慧電動機車，滿足個人移動生活需求。