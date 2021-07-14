行政院推出由政務委員唐鳳研發的「疫苗接種預約平台」，大批民眾搶預約，一度造成大當機，根據健保署說法，是因1分鐘內同時有6000多人在線才會「卡住」。對此，網友批說「6000人講得好像6000萬人一樣驚心動魄啊」，媒體人羅友志則酸說，「陳時中下神壇後，下一座神請準備」。

日前推出「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，昨日針對第一輪登記者發送簡訊，開放預約接種，同時今也開放18歲以上民眾登記意願，導致系統塞車，一度有6000多人同時上線。健保署長李伯璋表示，系統在上午10點多前沒有問題，但後來卻出現塞車。健保署參議李國隆則說，系統在11點49分左右，1分鐘有6000多人同時上線。

對此，臉書「諸葛村夫你他媽」在一則公開貼文中表示，一分鐘6000多人同時在線，講得好像6000萬人一樣驚心動魄，「這人數⋯手遊平台都屌打啊！」若簡訊實聯花8億，他不禁想問，這個不到7000人就掛的系統又花幾億？

羅友志則轉PO「諸葛村夫你他媽」的貼文，並寫下「陳時中下神壇後，下一座神請準備」。有網友則在文章下方留言表示，自己的孩子是程式設計師，「他說自從這個神冒出來後，台灣好像只有這個人懂IT」，另有人酸說「台灣政府有人會做APP，好厲害！超越全球！」但重點是，疫苗呢？不過也有人認為，其實唐鳳是人才，但下面的人換成1450後，人才也是有志難伸。