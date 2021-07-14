國民黨今(14)日開「家長的心聲！讓國高中生納入施打BNT疫苗」記者會，國民黨文傳會主委王育敏表示，目前僅輝瑞疫苗獲得WHO認可施打於12歲以上青少年，多個主要國家也開放青少年施打，蔡政府在疫苗政策上應該及早佈署，保護下一代是政府的責任也是義務。

國民黨立委林奕華建議讓學生在考試之前可先篩檢，進考場更安心。她強調，疫苗要足夠、到貨要加快，這是家長最大的訴求。國民黨立委萬美玲則表示，她主張讓國、高中生施打BMT疫苗，目前只有BNT疫苗可以讓12到18歲孩子可以施打，他們要參加的活動和每天上課的群聚的狀況非常多，應讓他們能施打BNT疫苗。

新北市中小學家長協會榮譽理事長羅祖欽表示，孩子是國家未來的希望，應讓他們先打疫苗，才不會因為開學群聚，染疫又回家傳給家中長輩。此外，大學指考即將舉行，政府必須要有妥善安排。

此外，王育敏也提到幼兒園、安親班、補習班等仍未解封，家長仍必須請防疫照顧假，只領政府一萬元家庭防疫補貼，是杯水車薪。因此她呼籲修正《紓困條例》，針對因申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助。