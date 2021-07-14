美國職棒明星賽在洛磯主場正式開打，這是一年一度的職棒盛會，而今天迎來明星賽正賽，美聯國聯也首次穿上特別設計的球衣出賽，美聯身著全藍球衣，國聯則是全白，球衣和帽子也繡上原球隊的標誌，今天美聯先發投手是大谷翔平，國聯則由國民強投薛爾瑟(Max Scherzer)擔綱，兩人上演賽揚獎等級對決。

Every Vladimir Guerrero Jr. homer is absolutely majestic.pic.twitter.com/De9qbYkoDw — Baseball America (@BaseballAmerica) July 14 2021

最後比賽美聯以5：2戰勝國聯，大谷翔平因為明星賽的特別規則而拿下勝投，敗投則由國聯投手柏恩斯(Corbin Burnes)承擔，他今天投2局被敲4支安打失掉2分，其中包含被小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)揮出一支全壘打，白襪終結者韓崔克斯(Liam Hendriks)則成功關門拿下救援成功。

今天首局雙方都沒失分，但到了第2局美聯就開始發動攻勢，藍鳥的西曼(Marcus Semien)擊出帶有打點的一壘安打，率先拿下首分，接著第3局還是由藍鳥球星來得分，小葛瑞洛一棒揮出左外野方向陽春炮，將比分拉開到2：0領先，而比賽到第5局仍由小葛瑞洛得分，他揮出打點將比分擴大到3：0。

緊接著紅襪游擊手波格茲(Xander Bogaerts)再添一支一壘安打，比分來到4：0，美聯士氣非常高昂。不過5局下半國聯總算拉起反攻號角，費城人打者瑞爾穆托(J.T. Realmuto)敲出陽春炮為球隊追回1分，比數來到1：4。但是第6局美聯繼續增加分數，光芒祖尼洛(Mike Zunino)再送出右外野方向陽春炮，比數5：1領先。

而6局下半因為投手暴投，教士強打馬恰多(​Manny Machado)趁機奔回本壘拿下國聯第2分，追成2：5，不過這就是他們今天最後得到的分數。今天美聯一共擊出9支安打、國聯8支，兩隊合計用了19名投手輪番上陣，可惜還是有少數球星沒上場，最後本場比賽的MVP頒給美聯小葛瑞洛，他今天共計3打數1安打貢獻2分打點！