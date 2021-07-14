台中市萬和宮去年慶讚中元普度法會盛況。（萬和宮提供） 去年萬和宮慶讚中元普度，大排長龍的信眾，耐心排隊參香拜拜盛況。（萬和宮提供）

台中市萬和宮是文化城最悠久的古剎，300餘年來威靈顯赫，也是國定第三級古蹟！受到國內新冠肺炎疫情嚴峻影響，今年中元普度萬和宮決定不替信眾代辦普桌供品。至於是否舉辦普度法會，將於本月底視疫情再行決定。

萬和宮董事長蕭清杰說，經萬和宮常務董監事會議，針對今年中元普度，是否接受信眾委託代辦供品，充分討論後達成共識，認為依照中央流行疫情指揮中心的三級警戒至7月26日，距離8月22日中元節，時間相當緊迫，決定今年不替信眾代辦供品。

萬和宮今年是否舉辦普度法會，常務董監事會議，決定留待本月底視疫情再行決定。蕭清杰說，萬和宮從民國98年開始接受信眾委託代辦普桌供品，今年取消這項服務，影響所及的是，沒有供品可以轉贈慈善機構，事非得己，則請見諒，，慶讚中元普度，是萬和宮的年度重要法會之一。

資深董事回憶指出，2009年萬和宮普度法會4、500張供桌，擺滿供品，以當時環境來說，可以說相當壯觀。隨著委託代辦普桌信眾，年年增加，每年中元普度規模愈來愈可觀，去2020年代辦普桌增為1440桌，加上提供其他信眾自備的726份，多達2166份供品，擺滿佔地近千坪的廟埕及停車場，相當壯觀。

蕭清杰強調，多年來不少代辦普桌的信眾，表示不領回，均由萬和宮轉贈，譬如去年即多達977桌供品捐獻十幾個慈善機構；今年取消代辦普桌，影響所及的是沒有供品可以轉贈慈善機構，事非得已。