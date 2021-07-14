祭祀坑考古人員正密封文物準備送往實驗室鑑定。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

《沉睡數千年 一醒驚天下》神秘的古蜀文明：三星堆

5月28日，四川省文物考古研究院公佈6個新發現的“祭祀坑”(註)，在提取一批象牙後，大量珍貴的文物露出真容，截至目前已累計出土重要文物一千餘件。據瞭解，去年下半年開始的三號至八號“祭祀坑”發掘工作進展順利，三號“祭祀坑”發掘出青銅器與象牙數量均已超過100件，四號“祭祀坑”發現蠶絲蛋白及提取文物534件，五號“祭祀坑”以各類殘片、珠飾等小器物為主，六號“祭祀坑”則發現1件保存完整的“木箱”，七號“祭祀坑”剛發掘到文物層已經暴露出10根可分辨的象牙，八號“祭祀坑”已提取文物包括青銅器、玉器、金箔、石器等。消息一出又再次震驚全世界考古界，世界考古一大振奮，這個被考古界譽為《沉睡數千年 一醒驚天下》的神祕文明，至今仍有不少未解之謎。

三星堆博物館大立人。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

來到三星堆博物館，所見所聞也許最讓人印象深刻的是以青銅神樹、大立人、縱目面具為代表的青銅器；以金面具、金杖為代表的金器；以祭山圖邊璋，牙璋為代表的玉石器......其中一條神秘“中軸線”通過分別放置在中心玻璃展櫃中的四件珍貴核心文物——“陶人像”、“祭山圖玉邊璋”、“青銅大立人”、“青銅神樹”打造，貫穿“雄踞西南”、“以玉通神”、“烈火熔金”、“通天神樹”四個分展廳，集中表現了三星堆文化人與神的主題，凸顯青銅鑄就的“神性”光輝，也成為這段古蜀歷史獨一無二的縮影。

註；三星堆遺址（年代距今4800年-2600年）位於四川省德陽市廣漢市，遺址面積12平方公里，遺址於1927年首次發現。在三星堆遺址以往的考古發現中，以“祭祀坑”最為重要。特別是1986年發現了一號和二號“祭祀坑”，出土金器、銅器、玉器、石器、骨器和陶器等1720件文物，讓三星堆 “沉睡數千年，一醒驚天下”。2019年10月，考古學家在對三星堆一、二號“祭祀坑”所在區域進行調查時，新發現6個“祭祀坑”。

三星堆文創雪糕。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

創新創意點亮古蜀文明 三星堆“網紅”文創雪糕消暑又新奇

炎炎夏日，展場室內雖然有空調，但遊客走出展廳紛紛往文創品店跑，原來三星堆文創館現在當紅的文創商品除了盲盒，就屬由人民創意打造的爆款文創雪糕最受遊客青睞，青銅人造型的雪糕有青銅味和出土味兩種，樣子超級萌，吃在嘴裡彷彿也立馬感受到三星堆出土的驚喜與喜悅，特別的是當吃完雪糕，冰棒上出現“沉睡數千年 一醒驚天下”字樣，趣味性十足。文創館購買遊客絡繹不決，建議遊客在門口掃碼網上購買就好，否則不知得吃多少根“青銅人”，才能買到喜歡的商品。