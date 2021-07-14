占地397公頃、橫跨新北市新莊區、泰山區的塭仔圳重劃案，是北台灣最大的都市土地開發案，新北市府克服疫情三級警戒難題，加派人員加速土地點交增，截至6月底，共點交完成215件地上物，面積約56公頃，成長幅度約250％，預計年底前全面完成點交並動工，2026年完成重劃。

塭仔圳市地鐵皮違章工廠林立、市容醜陋，新北市長侯友宜上任後大刀闊斧整頓，欲翻轉新北國際門面、帶動大台北發展；重劃區規劃有住宅、商業、產業專區、醫療社福與綠地，第1區工程於6月25日申報開工，總發包金額96億元。

新北市地政局去年10月開始受理業者自動搬遷申請，並派員輔導遷移、發放補償金，不同於一般都更案抗議聲浪大，塭仔圳重劃案推動順利，泰山區義仁里長許火炎表示，市府拿出魄力開發塭仔圳，開發過程中遇到許多棘手問題，但他常看到市府員工2、3人一組跟工廠老闆溝通，用心協助業者搬遷，目前進度與市長預期差不多，多數鐵皮屋都已拆除。

黃姓地主則說，原屬農地的塭仔圳重劃前市容雜亂，車禍頻傳、河川汙染，也缺乏公共設施，市府對重劃區規劃完善，盼塭仔圳能像新莊副都心跟頭前重劃區，能如期完工，讓他們能儘早享受更好的優質生活環境，未來再也不用擔心小孩上、下學安全；當地居民也樂見其成，認為有助於房價上漲。

新北市地政局表示，區內多處鐵皮工廠多處為業者自行委託民間拆除公司承包，地政局將與民間業者協商，針對坐落於30米道路範圍內的地上物優先拆除，或由市府接手拆除，以加速重劃工程推展。

新北地政局重劃科科長李先智說，鼓勵業者自行差拆除地上物，除能免繳房屋稅外，土地也由市府保管，也不必擔心遭傾倒垃圾挨罰，呼籲第一區新莊中正路以北業者於9月28日前將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出等作業；第二區新莊中正路以南須於12月31日前完成點交，逾期未搬離者，原有自動搬遷獎勵金將不發給，並將進行強制拆除作業。