國際間對新疆問題持續發出質疑，大陸國務院新聞辦今天發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書。內容譴責國際上「一些勢力」干涉中國內政，破壞新疆繁榮穩定，又稱當前新疆社會大局持續穩定，「各族人民和睦相處、安居樂業，處於歷史上最好的發展時期」。

根據新華網報導，《新疆各民族平等權利的保障》白皮書共提出七個部分的保障，包括公民權利的保障、政治權利的保障、經濟權利的保障、文化權利的保障、社會權利的保障、婦女兒童權利的保障、宗教信仰自由權利的保障。

內容稱，新疆有效保障生命權、尊重保護自由權、切實維護公正審判權；在保障公民政治權利方面，新疆各民族不論人口多少、歷史長短、發展水平高低、風俗習慣差異等，都具有平等的地位，共同參與國家事務、管理地方事務、行使基層民主權利。

在經濟權利方面，新疆經濟社會快速發展，民生建設和投入力度持續加大，各民族擁有平等的發展機會。在文化權利方面，新疆高度重視各民族優秀傳統文化的挖掘、傳承和保護，不斷提升公共文化服務水平，切實保障公民受教育權。

白皮書指出，新疆堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則，全面貫徹落實宗教信仰自由政策，正常宗教活動依法受到保護，公民宗教信仰自由的權利得到有效保障。

白皮書在結束語大批，「一段時間以來，國際上一些勢力無視中國政府為保障各民族平等權利所做的巨大努力，無視新疆人權事業取得的歷史性進步，歪曲事實，無中生有，大肆炒作涉疆議題，妄圖借此抹黑中國形象，干涉中國內政，遏制中國發展，破壞新疆繁榮穩定」。

白皮書又說，這不僅激起包括新疆各族人民在內的全中國人民的極大憤慨和堅決反對，也遭到國際社會正義力量的譴責，當前，新疆社會大局持續穩定，各族人民和睦相處、安居樂業，處於歷史上最好的發展時期。