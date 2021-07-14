國內新冠肺炎疫情5月急遽升溫，民眾為降低接觸感染風險而減少外出，帶動「宅金融」快速發展。臺企銀(2834)指出，線上各項金融服務使用量在疫情期間大幅提升，其中行動支付、線上轉帳及開立數位帳戶最受客戶喜愛，交易量均大增逾6成。

據臺企銀內部統計，2021年前5月行動支付交易筆數年增達約80％，行動銀行轉帳交易筆數新增近百萬筆、躍增約達60％，企業網銀轉帳交易筆數突破200萬筆、成長近30％，顯示疫情使客戶對數位金融服務接受度提高，使數位金融服務加速推展深入日常生活。

為降低民眾接觸感染風險，臺企銀提供的多元線上金融服務使用人數亦見成長，如提供2天快速核貸、貸款年利率1.36％起的「享e貸」線上個人貸款，自去年7月推出後申辦件數累計已超過千件，今年上半年更年增達約70％。

線上諮詢方面，臺企銀智能客服Money備受客戶青睞，每月有近2萬人次使用、日均對話數量近千筆。同時，今年大幅升級數位存款優惠，可享1.5％活存利率及多重回饋，使線上開立數位帳戶數短短數月即暴增萬筆，預估至7月將較去年底跳增2倍。

臺企銀致力推動科技發展及數位轉型，目前已取得26件金融專利、尚有3件專利申請審查中。同時，亦透過異業結盟串聯虛實通路，並藉由開放API平台與各領域第三方服務（TSP）業者合作，串接關鍵資源開放再利用，打造跨生活及金融的數位便利生態圈。