晟德(4123)子公司玉晟生技投資股份有限公司今(14)日宣布將以每股約當新台幣76元，處分加科思股票1077萬3000股，總交易金額約為新台幣8.2億元。

晟德自加科思於2015年創立初期即參與投資並成為主要股東之一，原始投資成本為每股新台幣2元，本次處分預計回收資金約新台幣8.2億，實際投資報酬約計新台幣8億元。交易後晟德集團持股12.77%，仍為主要股東之一。

加科思於2020年12月在香港聯交所主板掛牌上市，其早期臨床階段SHP2項目已成功與全球知名生物製藥公司AbbVie達成合作開發與商業化授權協議並於今年六月取得2000萬美元之第一筆里程碑金。目前，除了SHP2抑制劑之外，加科思進入臨床階段的項目還有KRAS抑制劑JAB-21822，BET抑制劑JAB-8263，另有五個處於臨床試驗待啟動(IND-Enabling)階段的在研項目，以及五個臨床前階段的項目。晟德看好加科思未來發展，並認為其將持續為集團資產價值帶來極大助益。