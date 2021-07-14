經查電腦才發現婦人竟高齡101歲，讓年紀都不到30歲的警員蕭郁翰、蘇鈺閎大吃一驚，因為1920年，希特勒才剛在慕尼黑組織納粹黨，就像是歷史活生生在眼前。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，婦人想搭車北上尋找女兒，獨自行走將近3公里的路到車站，事後聯絡家屬將婦人送回田中住家，才結束這場婦人驚魂記。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

日前彰化縣田中火車站二樓大廳內，一名卓姓婦人獨自乘坐在大廳座椅上，左顧右盼就這樣待做一個上午，熱心民眾發現請警方協助，經電腦一查發現婦人是1920年出生，高齡101歲，警方表示，婦人想搭車北上尋找女兒，獨自行走將近3公里的路到車站，事後聯絡家屬將婦人送回田中住家，才結束這場婦人驚魂記。

這起事件發生在11日上午，警方到場後，耐心的詢問婦人姓名資料，經查電腦才發現婦人竟高齡101歲，讓年紀都不到30歲的警員蕭郁翰、蘇鈺閎大吃一驚，因為1920年，希特勒才剛在慕尼黑組織納粹黨，就像是歷史活生生在眼前。

所長林承亞表示，線上員警抵達現場後，確認婦人防疫措施完備後，上前詢問婦人狀況，婦人表示想要搭火車北上找女兒，但不知如何前往才會在火車站內呆坐，並設法問出卓婦女兒聯繫方式，卓婦的女兒表示婦人有輕微失智，偶而會忘記返家路線，不曉得媽媽要搭車北上，請警方協助送回田中老家。

林承亞說，溝通過程老婦對答如流，身體相當硬朗，只是不曉得怎麼搭火車北上，還忘記回家路線，才會竟退兩難呆坐在大廳內，事後聯繫家屬將婦人帶回。田中分局分局長鄭頴聰表示，肯定同仁耐心關懷長者，並協助聯繫家屬帶領婦人平安返家，發揚為民服務精神，有效提升警察正面形象。