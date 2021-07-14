茶葉經銷商華冠國際被查出擅改有效期限，貯存、販售過期茶葉，過期最久竟達5年，因而遭台北市衛生局裁罰36萬元。華冠提告抗罰，主張這是「業界慣例」，都有抽樣試喝確定品質無虞，才會改標，但台北地院行政訴訟庭認為，不管品質如何，改標就是違規，遂判華冠敗訴，可上訴。

台北市衛生局2019年5月29日到華冠稽查，發現貯存及販售翠玉烏龍等6種茶葉都已過期，其中1種高山烏龍合歡更過期長達5年，遂依違反《食品安全衛生管理法》裁處36萬元罰鍰，華冠不服，循序提起行政訴訟。

公司主張，法律並無硬性規定茶葉有效日期要如何標示，而是授權各業者依衛生福利部的「市售包裝食品有效日期評估指引」，由各業候自行評估後標示，衛生局不管茶葉本身變質或腐敗與否，直接認定改標違法開罰，已經違法；而公司被控詐欺部分已獲不起訴，足證品質並無安全疑慮。

北院調查發現，華冠的潘姓負責人接受衛生局訪談時，表示茶葉進貨後就會依照業界慣例，先將已包裝的茶葉給予2年保存期限，到期後，尚未賣出的產品，公司內部會抽樣試喝，也會邀請朋友們試喝，確認品質沒有問題，就會再行貼標。

北院認為，食品業者自主管理及維護食品安全的義務，應進行相關試驗後，以客觀指標訂定有效期限，若訂定後即不可擅自更改，華冠的作法客觀上確實已違反規定；而衛生局以最低裁罰6萬元，處6項過期茶葉總共36萬元，並無不合，遂判華冠敗訴。