台積電、永齡基金會12日完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署，蔡政府稱這是「政府與民間合作的成果」，引發各界議論。民進黨創黨元老、前立委林正杰痛批，現在大家發現民進黨吃相比國民黨還難看，且手段更加殘酷不仁，對總統蔡英文個人與民進黨的支持度、信任感都倒了，疫情後台灣政治板塊會從原先的4（藍）：4（綠）：2（中間選民），轉移為2（藍）：2（綠）：1（民眾黨）：5（中間選民）。

林正杰今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問指出，國民黨、民進黨持度本來是4：4，剩下2成是中間選民，但這波疫情過後，國民黨、民進黨的支持度都會只剩下2成，民眾黨拿下1成，其餘5成則是中間選民。

在台積電、鴻海／永齡基金會成功購得BNT疫苗後，蔡英文在臉書發文：「持續爭取更多疫苗，是這段時間我最優先的工作。」此言受到不少撻伐。對此，林正杰表示，蔡的支持度已降到歷史新低，不滿她的人包括中間選民、年輕人與綠營內部，因為蔡政府所作所為「司馬昭之心路人皆知」，顯然就是在為高端疫苗護航。

林正杰強調，過去民眾會認為民進黨比國民黨「愛台灣」，但這次蔡政府玩疫苗玩到因小失大，不僅台灣人死傷慘重，民眾更發現民進黨不僅比國民黨吃相難看，手段還更加殘酷不仁。林直言，當年歐洲當年爆發瘟疫、黑死病，造成法國大革命，對照如今的台灣可謂殷鑑不遠；蔡政府到底有沒有在認真防疫、真正照顧百姓，大家心裡都有數。