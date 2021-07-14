一畢業就拿年薪201萬元（人民幣，下同）!近日大陸華中科技大學官方微博曝光2位2021年華為「天才少年」計畫人選畢業生，一位是2017級博士生廖明輝，入選「天才少年」計畫最高檔年薪201萬元；另一位是大陸畢業生武敏顏，年薪也超過100萬元。

大陸畢業季來臨，應屆生求職熱潮也到來，每年受矚目華為「天才少年」再度吸引目光。據華為官網介紹，華為「天才少年」計畫是由創辦人任正非所發起，採取頂級挑戰、頂級薪酬吸引頂尖人才，最高年薪可達201萬元，該計畫主要鎖定「聯接」、「人工智慧」、「智慧終端機」、「雲端計算」、「智慧汽車」、「智慧製造」等6大課題領域。

據券商中國引述華中科技大學近日表示，華中科技大學電信學院2017級博士生廖明輝，及計算機學院畢業生武敏顏，2人成功在今年入選了華為「天才少年」計畫。

其中廖明輝是超級學霸，於2012年考入華中科技大學，大學畢業時的第一篇論文，便發表於AAAI（美國人工智慧協會），之後繼續攻讀碩士、博士，主攻電腦視覺方向。攻讀博士期間同時申請5項發明專利，發表的文字檢測演算法被騰訊微信、百度等採用。

另外，廖明輝還2次獲得大陸國家獎學金，並斬獲CCF-CV學術新銳獎、AI華人新星百強、互聯網＋大學生創新創業大賽國賽金獎、CSC-IBM中國優秀學生獎學金等大獎。目前廖明輝已經前往深圳，入職華為。

另一位入選的今年大學畢業生武敏顏也非常優秀，除在校期間學習成績突出，同時具備豐富的大企業實習經驗。

「天才少年」計畫背後凸顯的也是華為對研發人才的渴望，據財報顯示，截止2020年底，華為研發人員數量再創歷史新高、達到10.5萬名，占公司總人數的53.4％，人均年薪70.6萬元。