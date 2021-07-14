從土耳其來台發展的吳鳳（吳承鳳），6年前甜娶台灣老婆陳錦玉（Rynne），婚後育有可愛的兩女，時常在社群平台分享生活及所見所聞，卻引來酸民言語攻擊，他昨（13日）截圖並寫長文揭露過往的憂鬱症史。

吳鳳在臉書粉專貼出某酸民留言的截圖，一開頭就飆罵不雅詞，怒指他「死老外、睡台灣女人、死中東垃圾」等，對此，吳鳳自揭剛來台時罹患憂鬱症，「當時是我的人生中最低潮的時候，每天哭，心情悶，邊吃藥邊看心理醫生，實在是太痛苦！我記得有一天，我哭30分鐘！完全沒有停！一直哭！好像我失去全家人那一種！大聲的哭！」身為藝人和網紅，吳鳳無奈的表示公眾人物無論有多優秀，總會被看不順眼的人罵，所以低潮的時候盡量保持冷靜和樂觀的態度很重要。

吳鳳勉勵大家要記得人生低潮總會帶來更多力量，他回頭看當年的憂鬱情緒，認為這些歷練帶來更有能力的自己，並拿父親的艱辛往事當例子，失去親人、破產和中風都沒有放棄，最後樂觀地喊話：「各位酸民，我是爸爸的孩子，我快樂，我正面，我愛家人，我愛台灣！沒有人會改變我的態度。」

許多粉絲相當心疼吳鳳被酸民霸凌，留言安慰：「面對不能在現實生活中失敗只能在網路世界尋求成就的，我們平常心即可！」、「不要理會這些人、被他們影響自己的心情，沒本事的人才會嫉妒酸別人，你很棒喔」、「不要把心力放在不值得的人身上」。