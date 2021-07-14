美國航空（American Airlines）13日（周二）表示，預料今年第2季將呈現疫情以來首見正現金流，翻轉先前旅遊業幾近停擺、每日燒錢1億美元的困境。

美航第2季載客量逾4400萬人，比去年同期高出5倍，預測該季的單日現金流入100萬美元，可用流動資金（available liquidity）達21億美元。

Cowen分析師貝克（Helane Becker）指出，「流動性好轉令人振奮，因為這代表預訂強勁，意味國內市場已渡過難關，接下來幾季會持續好轉。」