新竹臺大分院與威剛科技股份有限公司14日首度發表「C-Rob智慧自主移動機器人 (C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR) 」，正式導入臨床，從事清潔、語音導引、輔助載物等方面，輔助醫院感染控制、後勤管理等各式醫療照護及臨床服務，提升醫療效能。

威剛科技董事長陳立白表示，威剛今年成立滿20年，與新竹台大分院研發、合作，在疫情嚴峻之際，第一階段以「C-Rob智慧自主移動機器人」減輕醫護人員工作，提升清潔消毒能力。未來第二階段結盟計畫中，將優化AI演算法，透過進階智慧技術，並結合護理人員行為模式及智慧偵測，以強化更長期的技術精進與研究成果。

陳立白也表示，威剛科技為綠能企業，以實際行動加入保護地球行列，建立永續發展的企業也是對社會的承諾，時刻以回饋社會與友善環境為優先。

新竹台大分院院長余忠仁表示，生醫醫院竹北院區位處新竹生物醫學園區，以成為醫學中心及智慧醫療典範為願景，著重於發展智慧醫療。透過醫療產業與科技產業的連結，期望透過跨領域合作，提升醫療產業轉型及升級。

新竹台大分院副院長譚慶鼎此次負責雙方策略合作，他指出，「C-Rob智慧自主移動機器人」整合噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙與精準定位等功能，建立清潔消毒的防護網，減少工作人員負擔，更透過「C-Rob智慧自主移動機器人」，研發具有跟隨及避障功能的行動護理車，提升醫療照護品質。余忠仁表示，未來將持續合作清潔、語音導入、運送機器人等各項自動化服務。