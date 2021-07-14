53歲女星伊能靜2015年嫁給小10歲秦昊，隔年生下女兒「小米粒」，擁有父母優良基因的她，現在已5歲大了，伊能靜就曬出，女兒萌躺爸爸秦昊背上的照片，並放閃寫下：「米粒的長腿基因」，5歲米粒一雙長腿相當吸睛。

伊能靜在2016年以47歲高齡為秦昊生下女兒「小米粒」，伊能靜產後調養好身體，她帶著女兒登上實境秀《媽媽是超人》，大方公開育兒生活，隨著時光飛逝，小米粒現在已5歲了，伊能靜日前則曬出女兒萌躺爸爸秦昊背上的照片，並寫下：「米粒的長腿基因」。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

只見5歲米粒頂著一頭長髮散落在背上，她躺在爸爸秦昊的背上，父女都擁一雙長腿，相當吸睛，伊能靜還在照片中標記「腿長一米八」，字裡行間藏不住滿滿的幸福和喜悅，網友也大讚小米粒未來一定是個長腿美女「米粒的腿真的是又長又直」、「遺傳伊能靜和秦昊的優點」、「小小年紀就有大長腿 真羨慕」、「米粒肯定遺傳爸爸的基因，這個比例好優秀」。

米粒不只長腿吸睛，伊能靜去年就在陸綜透露，女兒對服裝、舞蹈、音樂各方面都有興趣，表示小米粒有上芭蕾、拉丁舞、街舞、烹飪課、鋼琴和數學，共6種才藝課，伊能靜笑說：「大家不要覺得我是個瘋狂的媽媽」，她強調，課程都是女兒有興趣、主動要學的，而伊能靜也認為，只要女兒想學習，她都願意讓孩子去做。