因應設置水質改善工程，日前位於中山運動公園的槌球場暫停開放，環保局表示，待9月竣工，槌球場草坪將不受設施影響，依舊開放恢復使用。（環保局提供／蕭靈璽桃園傳真）

為提升內壢區域更優質的水環境，桃園市環保局耗時2年於110年6月2日完成黃墘溪上游水質改善一期工程，預估日處理水量達3千噸，環保局預計二期工程將於9月底完工，位於原址的槌球場草坪也將恢復原貌，供民眾遊憩。

日前桃園市環保局向中央爭取前瞻計畫，以總經費約1.3億元推動「黃墘溪上游水質改善計畫」並分兩期施作，於108年6月動工，環保局指出，第一期工程每日可處理3000噸水量已於6月2日完工，第二期工程預估每日可處理6000噸水量，預計於9月底完工，強調竣工後黃墘溪汙染濃度削減率可達7成以上。

環保局表示，該水質淨化設施設置於中山公園原槌球場位置，採用礫間接觸曝氣氧化方式進行水質改善，並進一步說明，該工法透過導引截自黃墘溪上游內壢地區待處理的汙水，將汙水流入填充天然礫石的處理槽中，讓汙水與礫石表面的生物膜接觸反應降解汙染物質以達到水質淨化，工法無汙染。

環保局指出，該工程配合汙水下水道系統的接管期程來改善水質，並搭配黃墘溪水環境巡守隊主動認養礫間淨化設施進行後續的維護，此外，因應施工，中山運動公園槌球場暫停開放，讓民眾少了一處休閒去處，但環保局指出，待9月竣工後，槌球場草坪將不受設施影響，依舊開放恢復使用。

對此中壢區內定里里長劉家順接受電訪指出，這次水質改善工程僅處理生活汙水以及雨水，但實際上黃墘溪最主要的汙染源仍是中壢工業區的汙水排放，劉家順表示，期望環保局除處理生活汙水以外，未來也能持續針對工業汙水排放做更進一步的水質改善計畫，以免整個黃墘溪總是「烏漆摸黑」。