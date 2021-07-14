台中25歲蔡姓男子日前在網路社交平台結識暱稱「凌雯」的女子，雙方相談甚歡，「凌雯」要求繳交介紹費給網路平台，才能相約見面。陷入情網的蔡男依指示，連跑3家超商狂掃7萬5000元遊戲點數卡，並拍照回傳，又要再砸5萬5000元，機警超商店員察覺可能遭到詐騙，趕緊通報請警方到場勸阻，保住蔡男積蓄。

台中市大甲分局月眉派出所警員曾凱鈴、黃昱翊10日下午1時55分接獲超商店員報案，指稱1名男子已購買2萬5000元遊戲點數卡後，又欲以現金5萬5000元購買遊戲點數卡，店員警覺該男子疑似遭到詐騙，立即通報警方到場協助。

警方到場後發現該名男子年約20多歲，戴著耳機神情慌張、雙手發抖似有難言之隱，毫不理會警方的關懷詢問，員警便要求男子掛斷電話。男子情緒較穩定，才將事情發生經過告訴警方，他自稱姓蔡，詐騙集團誆稱如報警將會對其家人不利，故蔡男心生畏懼不敢聲張。

蔡男向警方表示，他日前於網路平台instagram認識暱稱「凌雯」的女網友，雙方相談甚歡，甚至已將住家地址告知告訴對方。「凌雯」表示如果雙方要約見面，需繳交介紹費給網路平台。

蔡男不疑有他，依對方指示至住家附近的3間超商共購買7萬5000元遊戲點數卡後便拍照回傳，隨後「凌雯」又獅子大開口要求再購買遊戲點數。蔡男拒絕後，「凌雯」稱有蔡男的住家地址，如果不聽從就會對其家人不利。

警方了解始末後，便向蔡男解釋這是新型態的網路交友詐騙手法，詐騙集團利用被害人恐懼害怕，判斷能力減弱時，詐取更多金錢。蔡男一時不察誤陷網路溫柔鄉，所幸警方即時到場阻詐騙。蔡男事後很感謝警方及超商店員的協助，保住辛苦賺來的血汗錢。