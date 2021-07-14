針對外界質疑政府先前刻意讓台積電、永齡基金會疫苗採購卡關，行政院發言人羅秉成日前表示，這種說法很「卡通」。對此，民眾黨立委邱臣遠反酸，真正「卡通」的是政府，無事不「卡」，等人民怒吼被迫「通」，還要把民間捐贈疫苗吹成自己的成功與政績，政府官員辛苦了。

邱臣遠指出，羅秉成這句話揭露了重大秘密，原來執政的民進黨政府是卡通團隊，更坐實為何陳時中指揮官卡BNT還可以幹話一籮筐，攸關人命卡疫苗卻推給眼睛業障重。

陳時中曾說「從沒看過31美元的BNT報價」，否決去年東洋的議價。如今永齡基金會和台積電以一劑30美元價格買到千萬劑無償捐贈，陳時中竟回「我以前眼睛沒辦法看到現在的結果」，邱臣遠批評，政府一直以來把救命疫苗採購不力推給中共阻撓，推託價格過高，陳時中豈止是眼睛有業障，還有視人民性命為芻狗的魔障。

截至12日，因新冠肺炎確診死亡數已經741人，疑似施打疫苗後死亡379人，邱臣遠批評，政府花費上兆的防疫費用，結果還需要民間企業出面出錢救人民，像是外島設篩檢站、入境普篩、疫苗採購等，在CDC的劇本裡，無事不「卡」再被人民怒吼被迫「通」。

邱臣遠酸政府官員把疫苗採購搞成障礙賽，他們也辛苦了，先前要卡，接下來還要大內宣，把台積電、永齡及慈濟基金會對台灣的不捨，吹成自己的成功與政績，搶功搶得費力不說，這些疫苗跟他們沒關係，因為他們是第二類，早就打好打滿。

邱臣遠說，回想去年東洋董事長林全曾感嘆BNT疫苗的採購「水太深」，水有多深，恐怕只有查了才知道。民進黨執政團隊還在裝可愛演小美人魚，民眾早已看破手腳看穿這是噬人大白鯊的恐怖片。