韓國政府14日表示，經過疫情無情摧殘後，職場生態已有進步，因為6月已連續第4個月，都出現工作數量增加情況。

根據韓國官方最新統計，6月就業人數達2760萬，比2020年同期多增58.2萬。不過，低於5月所年增的61.9萬人。

3月時，韓國就業市場初見13個月以來，工作機會年增31.4萬個之後，到了4月份，更是創下7年來，職缺數量增加最多的單月紀錄。

不可諱言，韓國景氣的確有在復甦，但坦言而之，2020年因疫情衝擊民不聊生下，導致比較基期較低，也是這次就業數字好看的其中之一因素。

不過，目前韓國疫情再度升溫，當地政府也提高社交禁令強度，希望能阻止大規模擴散。

韓國政府現在擔心的是，嚴格防疫規定將影響批發與零售業等眾多服務業從業人員。

這份就業報告指出，6月份失業人數為109萬人，年減13.6萬人，且連續第3個月下降。

至於失業率，韓國6月年減0.5%至3.8%。同時，15至29歲年輕人失業率，也年減1.8%至8.9%。青年就業人數比2020年同期要增近21萬人，創2000年7月以來最大年增量，幾乎所有年齡層都出現職缺增加榮景，美中不足的是，30多歲韓國民眾職缺減少。

在非經濟活動人口方面，也就是沒有從事經濟活動之人數，已連續第4個月下降。6月時，年減約15.4萬人至1630萬。

服務產業中，批發與零售業在6月減少16.4萬工作機會，高於5月所減少的13.6萬個。其中，藝術、體育與休閒方面的職缺，則是年減4.3萬個。不過，飯店與餐飲卻已連3個月在徵人，6月小增約1.2萬個工作。

韓國的製造業是經濟成長的頂梁柱，但6月卻減少1萬個工作，這是3個月以來首見。

同時在6月，正職人數年增32.1萬人，兼職人數也同步雖增36萬，但工作數量卻較2020年同期要少11.4萬個。