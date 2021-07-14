紐西蘭央行（RBNZ）周三維持基準利率不變，但宣布自下周起終止量化寬鬆（QE）購債計畫，此番決議令市場大感意外，紐西蘭元應聲大漲。

紐西蘭央行周三宣布官方現金利率（OCR）維持不變，仍為0.25%，但「大規模資產收購計畫」（LSAP）從7月23日起停止實施。

該央行的「貸款融資計畫」（Funding for Lending Programme,FLP）操作，則維持不變。

根據路透所做的預測調查，經濟學家一致認為紐西蘭央行將維持利率不變，但大多數人沒有料想到該央行會在本次會議縮減其激勵力道。

Capital Economics紐澳資深經濟學家Marcel Thieliant表示，紐西蘭央行今天發出立場強硬的「鷹派」信號，宣布自下周起停止購債，而我們預期這要到8月才會發生。

周三盤中，紐西蘭元應聲大漲0.8%。

該央行在聲明中表示，貨幣政策委員會同意縮減當前的貨幣激勵力道，以實現中期的消費者物價和就業目標。

由於商業前景大幅改善，以及產能壓力和通膨不斷升高，近幾周來經濟學家已經將他們的升息時間預測提前，部分甚至提前到最快今年底就會升息。

紐西蘭央行在5月會後曾暗示可能在2022年9月升息，但央行總裁Adrian Orr堅稱，央行只有可持續達成通膨和就業目標時，才會考慮收緊政策。

澳洲央行本月稍早前表示，該央行不認為會在2024年之前升息。