中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，重創勞動市場，為了協助勞工度過難關，勞動部先是透過特別預算提供「110年度自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」、「勞工紓困貸款」外，後來又透過就業安定基金提供「部分工時受僱勞工生活補貼」及「全時受僱勞工生活補貼」，而據統計，12日才開放的全時受僱勞工生活補貼已收到6萬3510件申請，並且核可1萬4760件，可望在今天入帳。

「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理受僱勞工生活補貼計畫」，針對今年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資在2萬4000元以上至3萬4800元以下，且其5月或6月全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少逾2成，且減少薪資月份當月月底在職者，發放一次性生活補貼1萬元。

勞動部提醒，符合資格的勞工可從7月12日起提出申請；但考量就業保險6月份資料尚未全部納整完畢，故採取二階段方式辦理，7月12日起，開放「5月份」薪資符合紓困條件的勞工申請；7月23日則開放「6月份」薪資符合紓困條件的勞工申請。