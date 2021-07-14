「雞排妹」鄭家純被爆與大10歲的「保時捷男」互動親密，不過該名男子早已有未婚妻，原定在9月結婚，雞排妹則在臉書還原兩人相識過程，強調不想被外界認為是第三者，對此，死對頭陳沂忍不住在臉書發文嘲諷。

雞排妹表示，和保時捷男相識長達4、5年，不僅遇到人生低潮會互相扶持，也有共識要珍惜彼此，不過此男卻傳出有位原定9月結婚的未婚妻，為了不想被認為是第三者，除了點名正宮坦言不知道對方存在之外，更在臉書還原與保時捷男相識過程，表示對方會喊她老婆、也會討論結婚或生小孩，不過自己都沒有答應，最後更向正宮喊話：「希望妳發洩到此就好」。

陳沂發文嘲諷雞排妹 。（圖／陳沂臉書）

死對頭陳沂一見雞排妹爆出花邊新聞，立刻發文嘲諷：「什麼叫做『女權』？就是當小三還要嗆聲正宮，叫正宮要有分寸，不要太超過，然後普通朋友的定義是，可以揉屁牽手手開房間的ㄆ友！」對此，網友也紛紛留言：「怎麼可以義正嚴辭的打出那些東西，嚇呆」、「內容就擺明跟正宮示威」、「標準雙標，嚴以待人、寬以律己」、「怎麼可能認識4-5年，還不知道對方有未婚妻」。

根據《鏡週刊》報導，A女表示去年3月和保時捷男交往，期間男方3度求婚，兩人過著試婚生活1年後，決定在9月結婚，沒想到卻被媒體拍到未婚夫和雞排妹的曖昧情，質問男友卻僅得到「和雞排妹只是朋友」、「雞排妹對他事業有幫助」等答案，不過得知兩人以「老公」、「老婆」互稱後，便心碎解除婚約。