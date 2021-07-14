香港警方國安處上星期搜查尖沙咀一賓館，發現製造土製炸彈的材料及拘捕9名懷疑激進組織「光城者」成員，其中3名中學生早前已被起訴，香港警方日前再拘捕5人，再正式控告3名涉案男女，指他們涉嫌違反《香港國安法》第24條恐怖活動罪，今（14）日押解至西九龍法院出庭，其中一人留院缺席聆訊，其餘2人則暫無須答辯，須還押至9月1日再提訊，以待警方進一步調查。

今出庭的3名被告，包括一名女學生郭文希（18歲）、司機陳凱量（24歲）及15歲羅姓男生，3人被控串謀恐怖活動罪。其中郭文希於7月5日被捕後，獲警方擔保外出，惟她其後不適送院，今早仍須留院，中午將到庭應訊。

3人被控於今年6月6日至7月5日期間，在香港與何裕泓、歐文、15歲陳姓男生、以及其他人串謀，為脅迫中央人民政府、香港特別行政區政府、或威嚇公眾以圖實現政治主張，而組織、策劃、實施、參與實施、或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

香港國安法指定法官、總裁判官蘇惠德今早先處理陳、羅2人的保釋申請，在聽取控辯雙方陳詞後，總裁判官決定拒絕讓2被告保釋外出，下令2人續須還押至9月1日再提訊。郭在留院期間則續由警方看管。