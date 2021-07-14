陳姓男子去年受女網友邀約陪同到夜店，卻看著女網友與其他男生熱舞，玩得很嗨，自己生悶氣轉身離開，女網友追出去找陳，並與陳男同搭小黃，但慘遭陳性侵，女網友憤而提告。台北地檢署依妨害性自主罪起訴陳男。

檢警調查，陳男和被害女子因上網認識，去年9月，被害人與姊妹淘約好去北市信義區AI夜店玩，因擔心全是女生怕有危險，找陳男相伴當護花使者，陳興沖沖跟著對方到夜店，被害人將2人包。

結果陳男在夜店內被當成「壁花」，看見被害人跑去跟別的男生跳舞，心理不是滋味地決定離開，女網友發現後，想到置物櫃鑰匙在陳男身上，因此跟著去拿包包，與陳男走出店外，2人同搭計程車，計程車在附近轉了一下，回到AI夜店外路邊。

被害人控稱，陳男請司機下車給2人獨處機會，不顧外面有其他排班小黃司機，在後座對她性侵，她試圖反抗，事後她曾傳訊指責陳男，陳男致歉，但因害怕不敢聲張，1個月後才提告。

陳男辯稱，2人兩情相悅，是合意發生性關係，他因在車內太緊張，尚未插入就射精，但檢方依據2人對話內容，認定陳男違反被害人意願性侵得逞，不採信陳男說法，依法起訴。