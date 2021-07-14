全台各縣市拼接種率；民進黨立院黨團今公布各縣市接種狀況，立院黨團書記長羅致政表示，台中市、新北市的疫苗接種率為六都最低，「是把六都的平均接種率壓低的後段班學生」，且新北市庫存率更為全國第一。

國人接種疫苗力拼達成7月的25％的疫苗接種率。民進黨團幹事長劉世芳表示，目前全台灣第一劑的疫苗接種率是15.9％，蔡英文總統希望在7月底達到25％的疫苗接種率，希望中央與地方政府互相配合。

民進黨立院黨團書記長羅致政說，六都的疫苗接種率，台北市的第一劑接種率相對最高，倒數兩名則分別為台中市的13.7％、新北市的14.3％，顯示台中市、新北市是把六都的平均接種率壓低的後段班學生，別的縣市一定有很多可以做的、學習方法值得學習。

羅致政說，若以疫苗的庫存比例來看，倒數前四名也都是藍營執政縣市，包括南投縣的67.9％、花蓮縣的58.5％、台東縣的56.6％及新北市的46.3％，打的速度的確需要加強。「所謂的幅員廣大不是理由」。

劉世芳呼籲，全民應該按照疫苗接種順率施打，不管打AZ、莫德納都一樣好，不要被網路上的小道消息影響；呼籲18歲以上的朋友，只要接到接種預約就趕快去，有什麼疫苗就打什麼疫苗，指揮中心絕對會把關疫苗品質。