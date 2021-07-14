疫苗預約系統有漏洞！一名男網友已經打完2劑疫苗，但還是可以登記疫苗接種意願，這樣的狀況讓他忍不住吐槽，貼文引起網友熱議，不少人狠酸原PO，讓他委屈直呼，身為工程師看到系統漏洞點出來說，結果被酸爆，國家真的病了，系統本是為了降低人力負擔而存在，所以理應排除不符資格者，現在無差別接受所有的輸入，再人工篩掉不合資格者，這樣豈不是脫褲子放屁？

一名男網友昨天在Dcard上發文表示，他已經打完兩劑AZ疫苗了，剛剛朋友傳訊息來說「18歲以上的民眾」也可以登記疫苗施打意願，讓他非常好奇，忍不住點進去系統看後，便再也擋不住心中調皮的想法「那我是不是也可以登記到嗎？」

男網友表示，實際進入系統驗證身分後，竟然還真的讓他登記成功了。這樣的狀況也讓他忍不住吐槽「不愧是日本人推崇的天才IT大臣，六月就宣布做好，到現在起碼一個月了，先前還在外島封測過，只能說政府好棒棒，是不是想讓我打四劑疫苗？」

男網友指出，如果一套自動化系統還沒有辦法排除最基本的差異，而是無差別的接受所有的輸入，那這套系統基本上是沒辦法減少人力作業的。

貼文引發網友討論，不少人替政府緩頰說，登記意願和可以預約是兩回事，成功登記意願不見得會收到簡訊通知，就好像人人都可以申請紓困，但不是所有人都會核過領到錢。「看到你在那邊調皮，真的是有夠浪費社會資源」。

但也有網友看了很認同原PO，認為系統明顯存在漏洞，而系統的存在應是降低人力負擔，所以對於不符合資格的人理應進行排除，如果還要事後依靠人力進行核對排除，那並不符合這套系統的設立初衷，且大家也不要說這系統只是「意願登記」而已，畢竟政府發送預約登記簡訊的名單，就是從意願登記名單中抽取的，不是嗎？

原PO也在留言處表示，身為一位工程師看到系統就職業病發作，結果點出問題嘲諷就被嘴爛，讓他大呼「這國家真的是病了！」如果這個狀況換到私人企業，他不相信有哪個老闆可以接受這樣的結果，明明給了員工足夠的時間與資金，結果卻弄出一個功能不全的程式。如果當下不踢掉，事後再排除，那為什麼要成功登記意願呢？根本是脫褲子放屁。