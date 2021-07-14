欣高（9931）去年每股稅後盈餘1.73元，7月29日將進行除息，股東常會通過配發1.3元的現金股利之後，董事會也決定8月30日發放現金股利，董事長陳建東14日表示，國內三級警戒有機會在8月份解除，並開放餐廳內用，餐廳迎來報復性消費的同時，也可望帶動商用天然氣的消費大增，為今年下半年營收添利器。

欣高天然氣2020年全年營收約12.32億元，比2019年的14.55億元，年減15.33％，不過，因有較高毛利率的建案業外入帳，2020年每股稅後盈餘1.73元，則只有比2019年的1.75元，微減1.14％。

欣高董事陳建東14日指出，由於國內新冠疫情三級警戒5月中旬開始，餐廳受到禁止內用的衝擊，商業用天然氣銷售，也因此減少，而家用天然氣也因使用電爐加熱的家戶變多而減少，使得今年上半年營收6.26億元，比去年同期的6.89億元，年減約9.04％。

陳建東表示，由於疫情趨緩，國內三級警戒有機會在8月份解除，並開放餐廳內用，餐廳迎來報復性消費的同時，也可望帶動商用天然氣的消費大增，為下半年營收添利器。