搶微解封旅宿商機，國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共六間飯店，即日起至7月25日止推出『微解封計畫』快閃住房活動每晚1799元起，專案每日送200元安心用餐抵用金，可用於Room Service客房服務或選購餐盒在房內品嘗減少人與人接觸，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣禮遇。此外，旅客提出入住日前三日的快篩陰性報告證明，可現折住宿費300元。專案入住期間可至9月30日。

全台五間和逸飯店，因其位處市中心精華區域及交通便利，更具備優質的星級服務及硬體設施而屢獲旅客好評，本專案可選擇緊鄰捷運且能遠眺高雄港都美景的「和逸飯店．高雄中山館」每晚只要1799元起、各大訂房平台皆為高評價首選的「台北民生/忠孝館」每晚1999元起、完美融入卡通頻道童趣主題「台南西門館」2699元起，或深蘊海洋元素的旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」每晚2999元起。

位於台北市敦化南路綠蔭大道上「慕軒飯店」，同步響應此案提供優惠價每晚只要2399元起，曾連續三年名列台北米其林指南推薦飯店、世界奢華酒店等大獎殊榮，慕軒飯店以其低調豪華和優雅而聞名，現在即可輕鬆體驗，上述房價須另含服務費與稅金。

國泰飯店觀光事業自疫情以來嚴陣以待，面對微解封政令公告，規劃安心住房措施，旗下飯店均落實四大安心準則「依循防疫最高清潔消毒標準」、「訪客實聯制」、「自主控管住房量少於1/2」及「設施限量與分流」，視疫情最新變化滾動式調整住宿餐飲服務，並搭配旅客快篩安心優惠，入住享房價折抵，提供完整安心的住宿體驗。