香港龍鑫有限公司旗下武俠手遊《我要練神功》，即日起啟動事前預約及雙平台預註冊活動，並釋出遊戲背景故事及特色玩法，讓玩家一探究竟。凡參加事前預約的玩家，除了可以領取豪華資源大禮包之外，達成指定目標即可獲得「藏寶圖」、「攻擊寶石」等稀有資源，還有機會抽中「iPhone 12 Pro Max」、「Apple Watch」、「Nintendo Switch」等多重豪禮，誠摯邀請玩家化身武林高手，闖蕩江湖！

《我要練神功》是一款以武俠為題材的經營養成手機遊戲，遊戲內充滿各種原創劇情，且提供神功絕學、門派、神兵、幫派、緣分等多元玩法，玩家將扮演江湖俠客選擇進入正派名門，練就絕世武功，又可闖蕩江湖，邂逅紅顏知己，建立自己的桃花源，還能集結志同道合之士，成立幫派，闖出自己的一片天！

《我要練神功》

守護武林 對抗魔教

《我要練神功》的故事背景架構在兩宋期間，武林第一奇書《天機圖》再現江湖，傳聞中只要習得奇書內所有武功，必將無敵於天下，各方勢力再次暗潮湧動，沉寂已久的魔教「極意門」更是趁機再次禍亂江湖，為了武林安危，為了江湖正義，在此集結俠義之士，一同對抗魔教！

遊戲內共有六大門派，包括少林、武當、峨眉、丐幫、合歡與明教，每個門派武學都有各自特色及獨創絕技，眾多門派任君選擇加入修練。除了武學學習之外，其中還有天賦系統玩法，玩家在遊戲內的所有經歷，都會影響角色的天賦走向，不同的天賦走向影響著武學的發揮，因此玩家可按照自身喜好塑造人物。

練神功，遇紅顏，集兄弟，抗魔教，給你一個真實的江湖，《我要練神功》將會是江湖人生的重要起點，開啟屬於自己的江湖。

「iPhone 12 Pro Max」、「Apple Watch」、「Nintendo Switch」等多重豪禮

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