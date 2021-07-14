大陸整頓學區房炒作再添一城。日前溫州下發文件嚴禁炒作學區房、惡意哄抬房價。據不完全統計，2021年以來，已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、西安、廈門、成都、大連、南京、合肥、太原、溫州等13城出手整治學區房亂象。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，未來學區房市場降溫可能性較大。今年結合二手房指導價政策，預計後續會降溫進而帶動價格下調。

舉例來說，北京就規範新建商品住房銷售行為，嚴禁炒作學區房；西安、合肥等地也規定，房地產經紀機構、房地產銷售服務人員不得以學區房、學位房等名義炒作房價，不得誘導社區業主參與哄抬房價。

據中新經緯引述北京市房地產法學會副會長兼秘書長、首都經濟貿易大學教授趙秀池指出，未來學區房是否降溫，取決於教育體制的改革情況，包含優質教育資源是否能夠均衡配置、並滿足社會需求；諸葛找房數據研究中心也表示，長期來看，未來學區房價格或將逐漸回歸理性階段。