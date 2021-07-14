韓國13日單日確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數新增1615例，再次刷新去年疫情爆發以來新高，疫情呈現擴散態勢的非首都圈多數地區15日起將升級至第2階段防疫。

據中央防疫對策本部通報，13日截至午夜，新增1615例確診，社區感染案例多達1568例，較先前最高紀錄暴增上百例，確診人數累計17萬1911例，2048例病歿。

韓國近期疫情迅速升溫，連續8天單日確診人數在1200人以上，近一週日均確診人數來到1256例，且多數為社區感染，以人口密集的首都圈為最大宗。首爾市13 日新增633例，同樣刷新紀錄，京畿道453例、仁川市93 例，共計1179例，占75.2%。

非首都圈近一週確診人數占比則在2到3成間增減，13日新增案例以慶尚南道87例為最大宗，此外，釜山62 例、大邱52例、大田41例、忠清南道36例、濟州21例、慶尚北道19例等，都有雙位數成長。

韓國防疫當局今天宣布針對非首都圈的防疫規範，除世宗市、全羅北道、全羅南道及慶尚北道維持第1階段社交距離規範外，其餘10個一級行政區15日起皆提升至第2階段；濟州則在研議是否再提升至第3階段。

實施第2階段地區基本上禁止9人以上聚會，咖啡店、餐廳等店家營業時間至晚上12時為止，但部分地方政府考量疫情狀況已自行宣布更嚴格規定。例如世宗、大田、慶尚北道僅允許最多4人聚會，蔚山、濟州最多6人等；大田、蔚山等地則要求營業用娛樂場所最晚營業至晚上11時。

先前中斷的預約接種作業今天也將重啟，韓聯社報導，韓國國務總理金富謙今天在中央災難安全對策本部會議上強調，先前暫停預約不是因疫苗缺貨，而是行政方面準備不足，當局將延長接種時間，並改善預約系統。

預防接種對應促進團今天公布新的預約接種日程表，55至59歲預約時間延長至24日，接種時間則改為7月26日至8月14日；50至54歲則延後至8月16日至8月25日接種。

團長鄭銀敬表示，第3季將進口足以所有50多歲族群完成兩劑接種的莫德納疫苗；針對約2200萬名50歲以下族群，促進團目前正在研議以分流方式進行預約，避免先前大量民眾湧入造成等待時間過長的情況發生。