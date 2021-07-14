「高樓裝鐵捲門到底是什麼用意？」一名網友表示，每次從自家陽台看出去，都會發現對面社區，高樓層住戶安裝鐵捲門，令他相當不解，於是上網提問，沒想到釣出專業網友回應，指許多宜蘭人家都有裝設，是為了防颱風來臨的強風及豪雨。

原PO日前於臉書社團《爆系知識家》發文指出，住在現在的房子已有3年的時間，每次從自家陽台看對面社區大樓，發現某一戶高樓層住戶在陽台加裝鐵捲門，且3年來從未將其打開過，雖不違反社區規定，但每次看到都令他忍不住好奇作用，便將問題PO上網，「希望廣大網友替我解答」。

貼文曝光後，不少人笑稱「那是要停直升機的啦」、「很明顯是今日公休」、「莫非是鋼鐵人出入口」、「裡面是不是有養向光性植物？」、「可能透天太貴，只好買大樓裝鐵捲門吧」、「原來你3年來都在偷看他，難怪他要裝鐵門」等。

不過，留言中也有網友解答，認為該住戶一定是宜蘭人，並表示在宜蘭其實很常見，因為宜蘭相對空曠，房跟房之間的距離也較大，為了嚴防颱風來臨時豪大雨及強陣風，才會加裝鐵捲門；另外也有人說，在台灣東部或臨海地區的2層樓以上透天厝，也都也安裝鐵捲門，同樣是為了防風防颱之用。