傳統旺季來臨，銅箔基板廠—台光電(2383)下半年業績看好，全年業績可望勝去年，美系外資看好台光電將受益於基礎建設、新伺服器平台及HDI廣泛應用，給予台光電「建議買進」評等，目標價上調至249元。

受惠於高速低損耗的材料新案陸續量產出貨及HDI應用激增，加上新產能開出及價格調漲，台光電6月合併營收33.85億元，月成長5.12%，年成長65.54%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為95.56億元，季增19.41%，亦是單季歷史新高，累計前6月合併營收為175.61億元，年成長43.83%。

由於進入傳統旺季，且蘋果新機拉貨啟動，台光電預估，整體營運可望逐季上揚至第3季，全年業績可望勝去年。

美系外資最新報告指出，由於基礎建設前景良好，且ODM 400G交換機及Intel平台，推升了台光電今年的營收，我們認為，2022年400G交換機將在明年有更大的貢獻，且台光電在Eagle Stream平台將取得35%以上的市佔率，成為2022年營運主要驅動力，雖然近期銅價波動可能導致銅箔基板廠利潤率受到干擾，但我們認為，最終仍將由CCL供需決定，台光電可望受惠於5G、雲端穩定的需求及HDI廣泛應用，給予台光電「建議買進」評等，目標價上調至249元，激勵台光電今天盤中股價走高。