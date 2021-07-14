台股持續熱絡，不少族群買盤追捧，台灣證券交易所指出，連結相關標的權證有溢價幅度較大的情形，建議投資人慎選投資商品，考量自身風險承受度，留意想要購買或已持有的權證商品，其偏離合理價格幅度。

證交所表示，目前全球央行維持寬鬆的貨幣政策，金融市場資金極度充沛的環境下，股市波動率高，台灣權證商品多元，吸引眾多投資人參與市場，權證係結構較為複雜衍生性金融商品，投資人於交易前，應深入了解權證特性及風險，並隨時注意市場變化。

台灣權證市場為提供投資人合理交易權證基本流動性，設有流動量提供者相關規範，確保在合理情況下，能滿足投資人的買賣需求，調節市場供需。但投資人須特別注意，流動量提供者設置目的，主要為提升市場流動性，但不保證在任何情況下，流動量提供者均能提供報價或滿足所有市場委託單成交需求，市場買賣力道仍為決定權證市價的重要影響因素。