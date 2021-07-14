台積電(2330)法人說明會即將於明日下午登場，近期股價走高，也拉抬台廠供應鏈股價。台積公司今(2021年)年資本支出達300億美元新高，且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。漢唐公司預期明年業績動能增加。

台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。

台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利，其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)；應材供應鏈的京鼎(3413)等。

家登繼先前在台南樹谷廠擴產完畢後，也在新北市進行擴產，預計用於擴增產能、興建廠辦。位於新台北市土城新廠日前完成動土，做為半導體在地化，以及新建異地備援之生產基地，新廠主要生產包括EUV光罩載具、耗材及航太生產領域。

此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩；台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單，助益後續業績成長動能。