神基(3005)今股東會通過配發3.58元現金股利，神基董事長黃明漢表示，今年全年的營收年增仍維持6~12%的年增，但毛利率受到零組件材料和大陸人工費用上揚，可能略遜於去年；去年神基的毛利率約在25%，而首季約24.15%。

雖然今年神基毛利率可能微幅下滑，但營收成長帶動下，全年營收依然可望挑戰新台幣300億元大關，3Q營收有機會挑戰歷史新高。

黃明漢表示，下半年的缺料情況，從短期來看略為紓緩。因全球陸續解封，使CHROMEBOOK的出貨向下修正，短期缺料會略為改善，但中長期實際的供給仍然是緊的，預計4Q消費性電子和車用旺季，供給面仍然緊張。

神基今年產品線展望：今年在CHROMEBOOK有一些出貨，強固型也表現不錯，美歐警用和軍用強固型出貨樂觀；機構件產品目前看不太清楚，但高階商用可望受惠於解封，和去年持平；汽車電子維持全年有雙位數的年增。

至於越南疫情升溫，對於神基擴產計畫的影響？黃明漢表示，越南採取邊境管制，外國人投資的確受阻，材料進不去；不過最近越南廠稼動率有略為上升至7~8成。

神基上半年合併營收149.12億元，較同期增加14.7%。第二季業績76.69億元，季增5.9%，年增3.6%，創歷史次高與同期新高紀錄。展望下半年，第二季缺料致部分訂單延遲，加上傳統旺季來臨以及缺料稍緩，3Q營收創高可期。