29歲香港網紅劉子儀（可人Kelly）因長相甜美神似台灣第一名模林志玲，被封為港版林志玲，去年她推出寫真，卻因疫情轉為線上銷售，近期才有機會參加書展，她為了宣傳火力全開，送優惠券又送小吃「豬腳薑」，而她書內照片最近也部分曝光，可見她僅穿內衣和丁字褲跪在高樓陽台，傲人上圍與豐滿臀部超吸睛，還有粉絲直說：「Can I eat you」。

劉子儀在臉書、IG、微博、抖音擁有百萬粉絲，去年她推出寫真集，不吝向粉絲展露好身材，她接受港媒專訪，透露身為網紅的秘訣除了要常常密集發文，更要清楚粉絲心態，明白怎麼樣的發文才會受人喜歡，她舉例若想拍煮飯的影片，就得先去做功課找找其他人拍的影片為何熱門受歡迎。

擁有一對34C上圍的劉子儀，去年正式推出過寫真集，她不僅是網紅，更是多家美容公司的CEO，有身材又有頭腦，去年她被問有無考慮接拍三級片或正式出道？劉子儀秒回從來沒有這樣的打算，解釋：「因為我已經是好幾間公司的CEO，絕對不缺錢。」

據《東網》報導，今(14日)香港書展開幕，去年劉子儀推出第一本寫真書，因新冠肺炎疫情無法參加書展，今年捲土重來，她不僅秀出在書中只穿比基尼和丁字褲的照片，還扮了神力女超人秀出深邃事業線，她受訪時強調自己不走低俗路線，喜歡「藝術方面的美感」，私下的服裝也走性感風，才會想要藉著出書跟粉絲分享，不願藏私。