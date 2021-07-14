台北市1對姊弟長期相處不睦，2018年間因藏匿鑰匙問題起爭執，父親通報家庭暴力後，姊姊另以家暴受害者身分申請7萬餘元扶助金，但遭台北市社會局否准。姊姊提起行政訴訟救濟，一審認定她不符補助要件，判她敗訴，她提上訴，也遭台北高等行政法院駁回，全案定讞。

姊姊主張，她2018年3月間因懷疑弟弟把鑰匙藏起來，因而起爭執，弟弟並擋住她的去路，害她頸痛、手麻、肌肉緊繃；父親後來通家暴，弟弟竟把她和父親反鎖在外，且弟弟長年對她大吼、找麻煩，她應符合「特殊境遇家庭扶助條例」要件，遂提告請求社會局核發緊急生活扶助、醫療費等共7萬5970元。

衛生局抗辯，姊姊自稱受到的傷害，僅「懷疑」是弟弟造成，並無直接證據；經社工介入了解後，認為本案只是親屬間相處摩擦，難認姊姊已遭受不法侵害，就算姊弟長期相處不睦，也與「特殊境遇家庭扶助條例」定義的特定家暴事件不同。

一審台北地院認為，本案中姊姊僅就頸痛、手麻的問題申請扶助金，但無法舉證與弟弟的行為相關，衛生局拒絕給付並無違誤；至於姊姊與父親被反鎖在門外，以及遭弟弟長年大吼部分，姊姊應重新申請，由社會局另案認定是否符合要件，因此判姊姊敗訴。

姊姊不服提上訴，再加碼指控弟弟擋路當天還追逐她，且若她符合扶助要件，還可申請創業貸款補助，總金額會超過40萬元，應轉由北高行審理。但北高行認為，一審判決認事用法並無違誤，且姊姊在一審主張的金額就是7萬餘元，適用簡易訴訟程序，管轄權並無問題，因此駁回上訴。