韓國首爾自12日起限制健身房有氧等團體課程禁止播放每分鐘超過120拍的音樂，跑步機也須限速在時速6公里以下，引發民眾砲轟「荒謬」。

韓國新冠疫情嚴峻，首爾自12日起實施最高第4級防疫措施，當中健身房有2項限制引人側目，包括有氧等團體課程禁止播放每分鐘超過120拍的音樂，跑步機也須限速在時速6公里以下，引發韓國民眾砲轟「荒謬」，專家也覺得非常好笑。

受Delta變種病毒影響，韓國第4波疫情來勢洶洶，韓聯社報導，韓國今（14）日新增1615例確診病例，創下疫情以來單日確診數最高紀錄，並且已經連續8天單日確診破千人，上周新增病例中，高達7成和Delta病毒有關，韓國衛生當局警告，至8月中，單日確診數可能飆破2000人，直到8月底才有可能控制住疫情，目前韓國已經累計有逾17萬人確診。

首都圈仍是韓國這波疫情的中心，今天新增病例中，首都圈佔比達75%，為了壓制疫情，韓國政府12日宣布，首爾自當日起至25日實施最高第4級防疫措施，包括晚上6時以後禁止3人以上聚會，晚上家庭聚會也只限2人，婚禮、葬禮僅限親屬出席等。

另外，健身房也有新措施，除了如同台灣不開放淋浴間外，還另外規定跑步機限速每小時6公里，飛輪、有氧舞蹈等團體課程播放的音樂節奏每分鐘不能超過120拍（bpm），韓國官員認為這些措施能夠避免民眾呼吸太過用力，或是讓汗水噴濺到其他人身上，以降低感染風險。

後面這2項新規引發側目，以音樂來看，江南大叔PSY的熱門舞曲「江南Style」因為每分鐘節拍達132下超過規定，可能會在首爾健身房遭到禁播。

《紐約時報》（New York Times）報導，首爾高麗大學九老醫院的傳染病專家金宇珠（Kim Woo-joo，音譯）砲轟這2項措施「荒謬」、「無效」。

健身房教練姜勝鉉（Kang Seung hyun，音譯）表示，他的健身房已經決定停用跑步機，而不是限制時速，他說不懂為何健身車、飛輪車可以使用，跑步機卻不能。

另一名健身教練尹拉爾夫（Ralph Yun）指出，當音樂節奏和運動時的心跳接近時，能夠提升運動表現，但不一定會讓人運動得更加起勁，就算是聽慢板音樂也可以劇烈運動。

研究音樂對運動影響長達30年的英國布魯內爾大學（Brunel University）教授卡拉格奧爾吉斯（Costas Karageorghis）表示，他被韓國政府的健身房政策「逗笑了」，直言相當「愚蠢可笑」。

他說如果民眾決心要進行高強度運動，音樂根本擋不了他們。

他說明，音樂可以讓人分散對疲憊的感覺、改善情緒，音樂確實可以改善民眾運動、鍛鍊的方式，但不是像韓國政府預期的那樣。此外，將音樂節奏限制在120拍下也不一定有效果，因為有很多音樂節奏在120拍下，卻仍然很有活力，不少運動員鍛鍊時反而會選擇節奏比較慢的饒舌歌曲。