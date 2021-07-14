淡水青農出招，讓你在家就能當農夫！26歲張哲岳原先從事餐飲業，去年接手家中淡水「阿三哥農莊」，開始種植友善蔬菜，動手製作農村料理，此外，更製作Podcast推廣農業，疫情期間考慮民眾無法到農莊體驗，他創新發售「小小自耕農組合包」，讓民眾在家就能當起小農夫。

張哲岳原從事餐飲業，從事餐飲業期間感受到食品安全的重要性，因此決定返鄉務農，去年開始接手家中經營的「阿三哥農莊」，學習種植友善蔬菜。「阿三哥農莊」主要以自家栽種茶樹所現榨的茶籽油而製作的茶油料理為特色，並配合農場內作物採收期辦理不同的食農教育體驗。

張哲岳表示，受疫情影響，「阿三哥農莊」無法開放民眾到場體驗，因此舉辦「農場到你家」活動，提供「小小自耕農組合包」內含土壤、盆栽、白菜種子及園藝栽培介質等，民眾參照教學影片就能體驗農夫生活，活動期間將白菜生長紀錄上傳，按讚數最多的前3名還能獲得最高2000元獎學金及精美獎品，詳請可至「阿三哥農莊」粉絲專頁報名。

張哲岳表示，疫情農村提供美食外送到家服務，包含自家蔬菜、手炒油飯及茶油雞，同時也推出甜點類「水果優格飲」，餐飲都提供自送外送服務，淡水、北投等地滿額即可外送到家，雙北其他地區滿額也可外送。

張哲岳也表示，經營自家「阿三哥農莊」外，現也在製作「農村小人物」Podcast節目，每個月推出2支節目，邀請各地區的農友分享從農的心路歷程及有趣故事，他希望能透過節目推廣在地小農的特色農產讓更多人認識，小農之間能互助共好，一起帶動農業發展。

農業局長李玟表示，抗疫是一場長期抗戰，農業局整合青農、農漁會、新北好茶及惜食餐廳等多元通路，推出「美味農業得來速」政策，建立「美味農業得來速」網站，歡迎優秀青農疫情期間積極拓展新通路及創新活動，讓民眾在家防疫期間能增添生活樂趣。