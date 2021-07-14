國內疫情趨緩與微解封上路，近期預購出遊開始攀升，以易遊網訂房銷售數據來看，與三級警戒尖峰期相比，已成長超過150%，且其中85%的訂單以7月底至8月入住居多，顯見多數旅客對於未來解封或降級的時間點出遊更具信心。為讓民眾規劃出遊多一份保障，易遊網推出「安心出遊專案」，除了享有優惠折扣外，並搭配免費取消政策，旅客可觀察疫情變化，保有滾動調整的彈性，安心為解封出遊搶先卡位。

訂房方面，於易遊網預訂指定飯店，入住前一天可免費取消外，還能享有超划算價格！像是設計感十足的「hotelpoispois泡泡飯店」，每晚含稅只要1288元起的激殺價；「台北福華大飯店」每晚含稅2280元起，用小資價就能入住五星飯店；嘉義「長榮文苑酒店」每晚含稅3890元起，鄰近已微解封開館的故宮南院，便於就近安排遊覽行程；高雄「旅居文旅」同樣有甜甜小資價，每晚含稅最低不用1300元。此外，即日起至7月31日，易遊網再加碼送200元折扣碼，於APP訂房滿2000即可再折200。

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」因應本土疫情停駛近2個月，隨著月底有望降級或解封，預計最快於8月復駛，因此即日起將開放預購未來遊程，為讓旅客安心提前規劃旅遊，凡預訂10月31日前出發之行程，如有取消需求，出發前一天11點前申請皆可全額退費。若偏好自由行的旅客，高鐵假期除了搭配指定飯店加贈樂園門票或午茶券等好禮外，8月31日前出發，同樣可於出發前一天11點前可免費取消，每人最低1765元起。若是高鐵搭配租車的自駕遊，最低每人2050元起，且訂購9月30日前出發的商品，可享有出發前三天可免費取消的保障。