據港媒報導，香港元朗區區議員何惠彬於今（14）日凌晨在其於區內寓所被捕，涉嫌「企圖刑事恐嚇」，疑似與去年他在個人Facebook頁面上傳一軍刀照片有關。

據了解，何惠彬於去年3月21日於個人Facebook頁面上傳一張軍刀照片，並聲稱將於2日後，即去年3月23日，將前往天水圍天耀邨耀逸樓「掃場」，以驅趕街頭賭博，香港警方及後接獲有關報案，經深入調查及徵詢香港律政司意見後將他拘捕。