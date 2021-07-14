香港議員何惠彬被捕 疑與上傳軍刀照有關 12:532021/07/14 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港元朗區區議員何惠彬於今（14日）晨在其寓所被捕，涉嫌「企圖刑事恐嚇」，疑似與去年他在個人Facebook頁面上傳一軍刀照片有關。（東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據港媒報導，香港元朗區區議員何惠彬於今（14）日凌晨在其於區內寓所被捕，涉嫌「企圖刑事恐嚇」，疑似與去年他在個人Facebook頁面上傳一軍刀照片有關。 據了解，何惠彬於去年3月21日於個人Facebook頁面上傳一張軍刀照片，並聲稱將於2日後，即去年3月23日，將前往天水圍天耀邨耀逸樓「掃場」，以驅趕街頭賭博，香港警方及後接獲有關報案，經深入調查及徵詢香港律政司意見後將他拘捕。 南非暴亂愈演愈烈 斷糧斷油危機浮現 看到丁允恭酒駕肇事 他想起蘇貞昌這些話狠嗆一句 #何惠彬 #上傳 #軍刀 #Facebook #頁面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／兩岸和平就在燈火闌珊處 04:102021/07/14 焦點新聞 稱與14歲少女床戰不應被捕 日本議員慘了 22:442021/07/14 國際 港出現2例疑似接種疫苗後死亡案例 一周出現131件異常報告 20:372021/07/14 兩岸 壹傳媒出售台灣印刷廠給永豐餘 總值5億元 23:222021/07/14 財經 朱宗慶打擊樂團串聯擊樂名家 跨時區線上直播演出 18:092021/07/14 生活 獨／五月已造冊 高雄第五類憨兒及身障者還打不到疫苗 13:352021/07/14 生活 長崎異國風情必喝下午茶3選 平戶市百年武士宅邸變身咖啡店 10:132021/07/14 生活 網傳乩童假借醫療毆打老婦及男童 警：已掌握身分偵辦 15:262021/07/14 社會 遭男友盜攝性愛片 妙齡女分手四年後驚覺成色情網站女主角 09:182021/07/14 社會 申請全時勞工生活補貼薪資證明 勞動部提醒請務必清楚及完整 18:402021/07/14 財經 3.5兆美元基建案 參院預算委員會民主黨人達協議 13:302021/07/14 國際 兩岸熱門新聞 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 四川汶川14日深夜規模4.8地震 成都等地有感！可能還是2008年餘震 - 兩岸 印度飆風戰機可制陸？外媒：制巴基斯坦都要等幾年 - 兩岸 梟龍軍演擊敗飆風攪動中印巴情勢 印度憂中巴已獲飆風戰機參數 - 兩岸 前薄熙來大秘 退休後仍被查落馬 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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