疫情嚴峻，不少經濟弱勢的更生人、犯罪被害人(馨生人)、受保護管束人生計更陷困境，台北地檢署與北市榮譽觀護人協進會、台灣更生保護會台北分會及犯罪被害人保護協會台北分會結合家樂福萬華店、花仙子、盛豐等公司，提供轄區的更生人、馨生人、受保護管束人食物及防疫物資，協助他們渡過疫情難關。

北檢表示，北市榮譽觀護人協進會、台灣更生保護會台北分會、犯罪被害人保護協會台北分會服務對象，原就是大多因為人生遭遇變故，生活較為辛苦的受保護管束人、更生人、馨生人，這次疫情對他們而言，不啻雪上加霜。

北檢為協助他們走出受疫情影響的困境，特別與三會結合家樂福萬華店、花仙子、盛豐公司等各社會資源團體與弱勢的受保護管束人、更生人、馨生人一起防「疫」、「疫」起關懷。

其中家樂福文教基金會捐贈防疫關懷箱，花仙子企業捐贈清潔防護用品，盛豐公司捐贈民生必需品，在台北地檢署檢察長林邦樑見證下，由台北市榮觀協進會理事長華琳、台灣更生保護會台北分會主任委員林炳耀、犯罪被害人保護協會臺北分會主任委員廖益謙代表接受，三會也回贈企業感謝狀及由更生人、受保護管束人、馨生人自行創業的各項商品，希望協助擴大宣導他們的銷售管道。