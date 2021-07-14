丁允恭驚爆酒駕肇事！本尊回應「昨晚小酌不知睡一覺酒精還沒退」 警方最新說明

前總統府發言人丁允恭先前發生桃色風波，又在14日8時許傳出酒駕肇事，撞傷一名機車騎士，經過警方酒測，確認丁允恭酒測值達0.23，被警方帶回派出所偵訊，丁在10時許被「函送」，但酒駕肇事沒被「移送」，遭質疑警方開「方便門」，高雄地檢署表示，酒測值0.15到0.24之間的酒駕肇事駕駛，可依規定進行「測試觀察記錄表」若測試合格，可另行函送，員警處理此案並無違失。

據了解，根據警政署規定，酒測值達0.15以上、未滿0.24，到場員警應依刑法185-3條規定進行「測試觀察記錄表」，測試內容包括直線來回走、金雞獨立、畫同心圓等等，依此作為客觀判斷的依據，若酒駕者無法通過測試，則隨案移送，若通過測試，則改函送。

高雄地檢署指出，依警方內部作業準則，行為人酒後肇事呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克未滿每公升0.25毫克者，應依規定製作「刑法第185條之3第一項第二款案件測試觀察紀錄表」，以作為客觀判定依據，如果測試不合格，隨案解送，若合格通過測試，可另行函送，所以丁允恭酒駕事件員警處理均依照上述原則並無違失，且經檢視各分局先前偵辦相類似的酒駕案件，也均為相同處置，並無二致。

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