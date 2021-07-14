616公車駕駛確診 匡列56人PCR 篩檢結果出爐 12:512021/07/14 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中興巴士司機確診，公車業者全面清消。（新北市交通局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好消息！行駛於大台北區的中興巴士616路線公車司機，因送貨員兒子確診遭感染，雙北緊急匡列56人，新北市長侯友宜14日表示，56個司機、站務員已經快篩出來都是陰性。 司機因30餘歲送貨員的兒子11日確診，遭到衛生單位匡列要求居家隔離，12日採檢後確診為陽性，但沒有明顯症狀。根據疫調結果，司機8日到11日休假期間，沒有到公司上班，期間雖有短暫外出，但幾乎都待在家中，目前父子都已送醫治療中；司機太太與兒子兒媳採檢PCR都是陰性，目前也都在居家隔離中。 616公車駕駛確診 匡列54人快篩結果出爐 長照機構解封規畫 工作人員需8成接種 #司機 #PCR #616公車 #確診 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸增24例確診又現本土病例 民眾禁隨意出入雲南隴川 12:452021/07/14 兩岸 重災區解封有步驟 侯友宜：19日會有新一波解封類別 09:072021/07/14 生活 指揮中心7／26敢降二級？醫：社會面臨2大考驗 11:172021/07/14 生活 616公車司機染疫 雙北急匡56人 04:102021/07/14 焦點要聞 台灣確診死亡率4.8％ 全球排名第8 醫師曝關鍵 11:272021/07/14 生活 打完疫苗可能確診但為輕症 醫：想解封 做這事是關鍵 05:432021/07/14 健康 乳房突然長出大腫瘤是乳癌？醫：莫驚慌 還有這可能性 10:232021/07/14 健康 表演場館微解封 26日後有望開放 04:102021/07/14 焦點要聞 指考試場一間20人 確診不得應試 04:102021/07/14 焦點要聞 726有望降級？台大醫曝2大困難：病毒很可惡 10:562021/07/14 生活 被質疑卡疫苗採購政院稱說法卡通 邱臣遠反酸先「卡」再「通」 12:442021/07/14 政治 生活熱門新聞 直播》本土新增17例 6人死亡 北巿確診10例最多 - 生活 想等BNT？前台大醫揭最慘下場：我不想烏鴉嘴 - 生活 名字有這1字預約疫苗卡關 女大生崩潰：不知該哭還是笑 - 生活 高樓裝鐵捲門3年沒開過 內行人曝超狂用途：宜蘭人皆知 - 生活 新北本土個案歸零 今新增2例皆是居隔轉陽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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