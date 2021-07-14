儘管美國海軍部長提名人德爾托羅(Carlos Del Toro)，13日出席參議院軍事委員會的任命聽證會時，允諾為海軍增添新艦艇以完成355大艦隊的目標；但《星條旗報》卻認為，從2022財年編列預算來看，海軍目前優先重點為無人船艦與極音速武器等先進科技能力，進而維持對中國大陸的競爭力。換言之，雖然面臨擴大艦隊的壓力，但355艦隊不是目前海軍重點，而海軍在接下來的1年連300艘船艦都無法達成。

《星條旗報》指出，美海軍的確規劃在2022年時採購8艘新艦；但整體用於造艦的預算卻較2021財年下降3%，僅剩226億美元。不過，根據2021財年預算，海軍仍編款採購2艘船艦，讓艦隊規模達到296艘船，與2020財年規模相等。

主管財務管理的助理海軍副部長甘布爾頓表示，「每年只新添8艘船艦讓海軍註定不會擁有355艦隊」。報導進一步指出，2022財年採購的8艘新船包括：2艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦、1艘勃克級驅逐艦、2艘艦隊遠洋拖船、1艘星座級巡防艦、1艘路易斯級補給運油艦與1艘海洋偵測艦。

與此同時，美海軍也會將2艘提康德羅加級巡洋艦、1艘船塢登陸艦、4艘濱海作戰艦以及12艘MK VI巡邏艇與以除役。

此外，從研發相關經費來看，2022財年海軍研究、測試、發展與評估預算超過226億美元，較2021財年成長12.4%。換言之，海軍預算遵循五角大廈總體預算戰略的主軸，聚焦於下一代武器發展的創新與投資。

研發投資的關鍵領域之一為無人船艦；無人水面船艦取得3.756億美元，無人水下載具則編列2.906億元，航艦發射無人空中監視暨打擊計畫則拿下2.688億美元。

另一方面，海軍戰機預算也遭到刪減；相較於2021財年，2022財年預算下探15%，降至165億元。預算涉及107架戰機，包括20架額外的F-35C、17架F-35B、5架E-2D與6架KC-130J。

海軍強調，隨著中國大陸海軍由「現有的262艘船艦快速擴增至350艘船艦，第3艘航艦又要在2023年下水」；對美海軍來說，將優先性轉移至其他關鍵領域，變得比建造355艦隊更重要。

甘布爾頓也解釋，透過投資載台、極音速武器與無人科技，將強化海軍分散式海上作戰的概念，而海軍也會持續創新此一作戰戰略。

《星條旗報》指出，這樣做法勢必偏離前總統川普提出的造艦計畫；該計畫要求10年內增加4.1%的預算，以完成355艦隊的目標。與此相呼應，國會也在《2018年國防授權法案》中，要求海軍「盡快實現」355艦隊。

不過，甘布爾頓強調，「一切調整都是為了避免部隊空洞化，確保今日做好準備，為明日而展開現代化，並投資未來。為了妥善分配資源達成目標，這樣調整與混合是正確之舉」。